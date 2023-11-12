Mersin’de sokak arasında ilerleyen bir otomobilin üzerine, bir evin damındaki keçi düştü.
Olayda, damdan düşen keçi yara almazken, araçta hasar meydana geldi.
Mersin’in Akdeniz ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine keçi düştü.
Olay ilçeye bağlı Sümey Mahallesi’nde meydana geldi.
Sokakta ilerleyen Murat Can Pater yönetimindeki 51 ACB 659 plakalı otomobilin üstüne, 2 katlı bir evin damındaki keçi düştü.
Keçi yara almazken, otomobilde hasar oluştu.
Keçinin ev sahipleri tarafından adaklık olarak beslendiği belirtildi.