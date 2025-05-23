Mahmut Ekinci’nin sahibi olduğu Özçınar Medikal, medikal ürün çeşitleriyle dikkat çekiyor.

10 yıldır medikal sektöründe hizmet verdiklerini belirten Mahmut Ekinci, İnönü Caddesi numara 215/A(Bizim Toptan yanı) adresinde bulunan iş yerlerinde bakım ürünlerinden tekerlekli sandalyeye kadar geniş ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini söyledi.

Müşterilerinin Özçınar Medikal’de topuk dikeni tabanlıkları, düztaban ve içe basma için tabanlıkları, ortopedik uyku yastığı, hasta yatakları, varis çorabı, hasta bezi, tekerlekli sandalye, hasta portatif tuvaletleri, yara hasta bakım ürünleri, koltuk değneği, bel korsesi, el bilek ateri, dizlik çeşitleri, tansiyon aleti, tens cihazları ve ortopedi medikal sarf malzemeleri gibi birçok ürüne ulaşabileceğini aktaran Ekinci, kaliteli ürünlerinin yanı sıra uygun fiyat ile satışlarını yaptıklarını ifade etti.