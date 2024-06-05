‘Spor Aşkı Engel Tanımaz’ projesi kapsamında Özel Eğitim Okullarına spor malzemesi desteği verildi. Malzeme dağıtım töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye genelinde özel gereksinimli bireylerin spor yapma imkanlarını artırmayı hedefleyen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi, 12 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanımız himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlatılan proje ile, ilk etabında 81 ilde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 500 Özel Eğitim Okulu'na Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından 27.259 adet spor malzemesi dağıtılmıştır. şimdi de ikinci etap dağıtımlar yapılmakta olduğunu söyledi.

Çağlar, Projenin 2. etabında 81 ilde yer alan 1000 Özel Eğitim Okulu için tüm engel türlerine göre uyarlanmış ve özel üretilmiş, %70 i yerli üretim olan 30.000 adet spor malzemesinin dağıtımları 28 Mart 2024 tarihinden itibaren gerçekleştirilmektedir. spor malzemeleri içerisinde; antreman seti, atlama ipi, basketbol topu ve filesi, bocce seti, dambıl seti, dart seti, denge tahtası, futbol topu, goalball topu topu, hulahop, koşu bandı, masa tenisi masası, filesi, raket takımı ve topu, pilates seti, sağlık topu seti, slalom takımı, step tahtası, basketbol potası, voleybol direk seti, voleybol filesi, voleybol topu, cimnastik minderi bulunmakta.

Törende Çorum ve ilçelerinde bulunan 12 Özel Eğitim Okulumuza, 23 kalem, toplam 134 takım malzemenin dağıtımı yapıldı. Malzeme dağıtımı yapılan okullar: Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu, İskilip Özel Eğitim Uygulama Okulu, İskilip Şehit Emre Dokumacı Özel Eğitim Uygulama Okulu, İskilip Özel Eğitim Anaokulu, Çorum Özel Eğitim Uygulama Okulu, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu, Çorum Şirinler Özel Eğitim Anaokulu, İkbalevler Özel Eğitim Anaokulu, Kale Özel Eğitim Uygulama Okulu, Anadolu Özel Eğitim Meslek Okulu, Osmancık Nenehatun Özel Eğitim Uygulama Oteli, Sungurlu Özel Eğitim Uygulama Okulu.

İl Müdürü Çağlar tüm bireyler için sağlıklı spor yapmalarına imkan sağlamak için devletin tüm kurumlarının büyük çaba gösterdiğini belirterek özel sporcular içinde bu konuda gereken desteği verdiğini ve vermeye devam ettiklerini söyledi.