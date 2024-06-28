Çorum 'da otomobilin park halindeki bir araca çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.



Otomobiliyle Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde seyir halinde olan Safa D, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca oto tamirhanesi önünde park halindeki bir otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.