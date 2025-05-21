Son dönemde Türkiye'ye döneceği iddiaları ortaya atılan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in MHP ile görüşme trafiği yaşadığına yönelik haberler uzun süredir gündemdeydi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter "Zamanı var, acelesi yok" notuyla paylaşılan Sedat Peker videosunu alıntılayarak "Her şeyin bir vakti var. Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene. Allah bes baki heves" paylaşımında bulunurken suç örgütü liderinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 1-2 kez telefonda görüştüğü iddiaları da ortaya atılmıştı.

"KIRMIZI BÜLTENİM KALKSA BİLE DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Avukatının Türkiye'ye döneceği yönündeki haberleri yalanladığı Sedat Peker, Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. "Kırmızı bültenim kalksa bile Türkiye'ye dönmeyi şu an için düşünmüyorum. Türkiye'de hakkımda iki ayrı tutuklama kararı var. Kırmızı bültenim kalktı diye Türkiye'ye dönsem mahkeme gününe kadar beni tutuklayıp cezaevine atarlar" diyen Peker, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile BAE'de görüşüp barıştığı yönündeki haberleri de yalanladı.

"BEN YAPILAN KÖTÜLÜĞÜ DE İYİLİĞİ DE ASLA UNUTMAM"

Peker "Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun BAE'ye geldiği ve orada barıştığınız yönünde haberler yayımlandı. Böyle bir şey yaşandı mı?" sorusuna "Beni tanıyan bütün herkes bilir ki ben yapılan kötülüğü de yapılan iyiliği de asla unutmam. Yaşadığım sürece affetmeyeceğim ve barışmayacağım bu dünyada üç kişi var. Bahsettiğiniz şahıs bu üç kişiden biridir. Bu tip yazılan çizilen şeyler komediden başka hiçbir şey değildir" yanıtını verdi.