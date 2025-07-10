Çorum’un Sungurlu İlçe Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yapımı planlanan idari bina projesi tamamlandı. Yetkililer, projenin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde ihale sürecinin başlatılacağını ve inşaata hızla geçileceğini bildirdi.

Projeye göre, idari bina 402 metrekare oturum alanına sahip olacak. Zemin kat ve birinci kattan oluşacak yapı, toplamda 804 metrekarelik bir kullanım alanı sunacak.

Sungurlu OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, idari binanın tamamlanmasıyla birlikte OSB’nin kurumsal yapısının güçleneceğini ve sanayi faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Köksal, sürecin hızla ilerlemesi ve idari binanın en kısa sürede OSB’ye kazandırılması için ilgili personele gerekli talimatların verildiğini ifade etti.