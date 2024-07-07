Erdal Şahin’in yazıp yönettiği Kraliçe Puduhepa oyunu Boğazkale ile Çorum’da sahnelendi.

Kadeş Barış Antlaşmasında imzası olan Puduhepa’nın yaşam öyküsünü kurgusal bir dille anlatan Kraliçe Puduhepa tiyatro oyunu, ilk olarak Boğazkale’de Hattuşa surları önünde Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız’ın ve Belediye Başkanı Adem Özel’in desteği ile sahnelendi.

Çalışmalarını İzmir’de sürdüren Arkadaş Sanat Akademi oyuncularının rol aldığı ve Erdal Şahin’in yazıp yönettiği oyun daha sonra Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelendi.