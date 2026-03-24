Çorum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Puduhepa Kadın Kültür Festivali’nin açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

24-28 Mart 2026 tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak Puduhepa Kadın Kültür Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.

Saat Kulesi önünde toplanan kadınlar, Bedesten’e kadar yürüdü.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş ile kadın dernekleri katıldı.

Yürüyüşün ardından Bedesten’de açılış programı düzenlendi.

Açılışta sosyal girişimci Renan Tan Tavukçuoğlu “Puduhepa” sunumunu gerçekleştirirken ayrıca Anadolu’nun kahraman kadınlarını anlatan özel bir gösteri sahnelendi.

Bando, folklor ve halk oyunları ekibinin de sahne aldığı etkinliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Yeliz Mercan; “Kadınlar toplumun her zaman ileriye taşınmasında her zaman en önemli güç olmuşlardır. Bu festivallerle kadının toplumdaki yerinin ve gücünün sağlamlaştırılması, farkındalığın artırılmasında çok önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz. Çorum’da bir kadın vali yardımcısı olarak Çorum kadınının 3 bin yıl önce Puduhepa’dan aldığı gelenekle, kadim Türk kültürünün verdiği güçle, İslam medeniyetinin kadınlara sunduğu imkanlarla bizi yeniden geleceğe şekillendirmede çok güçlü adım atacağına inanıyorum.” dedi

Kadınların toplumun ve kurucu unsurları olduğunu belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise “Eğer Fatma Bacılar, Nene Hatunlar olmasaydı, şehit annelerimiz, kadınlarımız olmasaydı bugün bu etkinliği yapamazdık.” dedi

Çorum Belediyesi olarak kadınlara gereken değeri ve önemi verdiklerini anlatan Başkan Aşgın;

“Çorum Belediyesi olarak kadınlarımız için neyi bir fazla yaparız düşüncesi içerisinde işbirliğine açık olarak güzel işer yapıyoruz. Kadın Kültür merkezlerimiz kadınlarımızın sosyalleştiği, öğrenirken kaynaştığı birlik ve beraberlik merkezlerimize dönüştü. 8 kadın kültür merkezimizde binlerce hanımefendi düzenlediğimiz kurslarla yarını inşa ediyorlar. Aile Yaşam Merkezlerimizin ise Türkiye’de eşi ve benzeri yok. Çünkü Çorumluların ve Çorum Belediyesi’nin yaptığını herkes yapamaz. Öyle bir şehir inşa edeceğiz ki kadınıyla, erkeğiyle tüm dünyaya örnek olacak. Çorum Belediyesi olarak çalışan annelerimiz ve kadınlarımız için kreş inşa ettik. Birincisini bitirdik, ikincisinin ihalesini yakında yapacağız. Annelerimiz gözü arkada kalmayacak. Kadınlarımız için en güzeli yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından çeşitli gösterilerle festival renklendi.

Festival 28 Mart’a kadar devam edecek.