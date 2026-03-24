Trendyol 1.Lig'de logolarında 'Çift Başlı Kartal' bulunan üç takım şampiyonluk mücadelesi veriyor.
1.Lig'de ligin bitimine 6 hafta kala 4 takım şampiyonluk mücadelesi verirken, Çorum FK, Erzurum FK ve Amed SK'nın logolarında çift başlı kartal bulunması dikkat çekti.
32.hafta itibariyle Erzurum FK 69 puanla ligin zirvesinde yer alırken, onu 67 puanla Amedspor izliyor.
Temsilcimiz Çorum FK ise 62 puanla 4.sırada yer alıyor.
6 MAÇIN 4'Ü İÇERDE
Çorum FK ligin kalan 6 haftasında 4'ünü evinde, 2 maçı ise deplasmanda oynayacak.
Kırmızı siyahlılar milli aradan sonra 3 Nisan Cuma günü evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
Muhabir: Fatih Battar