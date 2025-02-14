Trendyol 1. Lig’de 51 puanla zirvede olan Kocaelispor sahasında Çorum FK’yı ağırlayacak.

Cumartesi saat 19.00’da başlayacak maç Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak.

Kocaelispor, evinde Çorum FK’yı yenerek Süper Lig’e bir adım daha yaklaşmak istiyor.

38 puanda bulunan Çorum FK ise Play Off’taki yerini sağlamlaştırmak isteyecek.

KOCAELİSPOR ÖNDE

İki takım daha önce 16 kez karşı karşıya gelirken Kocaelispor 9 galibiyet, Çorum FK 4 galibiyet aldı. 3 maç berabere sona erdi.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan maçı Kocaelispor 2-0 kazanmıştı. Çorum Kocaeli’de son galibiyetini 6 yıl önce almıştı.

Yeşil Siyahlılar teknik patron İsmet Taşdemir idaresinde çıktığı 3 iç saha maçında 3 galibiyet alırken 3 maçta da gol yemedi.

İç sahada kaleye duvar ören Körfez’in Çorum FK karşısında da en büyük kozu savunması olacak.

Kocaelispor bu sezon kalesinde 20 gol görürken 19 gol yiyen Erzurumspor’dan sonra en gol yiyen takım oldu.

ÇORUM’UN DEPLASMAN FORMU DÜŞTÜ

Bu sezon deplasmanlarda 4 galibiyet 3 beraberlik 4 mağlubiyet alan Çorum FK, son 3 deplasmanda galibiyet alamazken 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Bu deplasmanlarda sadece 1 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Çorum FK ligde 38 puanla 5. sırada yer alıyor.

ÇORUM FK'DA EREN ÖNE ÇIKIYOR

Serkan Özbalta idaresindeki Çorum FK’da en golcü isim attığı 6 golle Eren Karadağ oldu.

Atakan Akkaynak ise 5 asist ile takımda en fazla gol pası veren isim oldu. Suat Kaya 5 gol 4 asistle 9 gole doğrudan katı verdi.

Kocaelispor’da bu sezon gollerde 3 isim öne çıkıyor.

Oğulcan Çağlayan 10 gol 4 asistle skora en fazla katkı veren isim oldu.

Mendes attığı 8 golün yanında 3asist yaparken, son haftaların formda ismi Markao 6 gol 4 asistle 10 gole doğrudan katkı verdi.