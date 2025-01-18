Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve beraberindeki heyet, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Kemalettin Aydın Çorum ziyaretinde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile de tanıştı ve sonra sosyal medya hesabı X hesabı paylaşımı ile övdü.

İşte o paylaşım:

“Güzel bir adama misafir olduk. Çorum’da, mütevaziliği ile, sohbeti ile, hoşgörüsü ile, bilgeliği ile, başarıları ile, memleket sevdası ile, yerli ve milli düşünce ve hizmet dünyası ile herkese örnek olan sayın Ahmet abimize misafir olduk. Su gibi geçti zaman”