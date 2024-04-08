Uğurludağ Belediye Başkanlığı’na yeniden seçilen Remzi Torun, mazbatasını aldı.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel seçimlerinde AK Parti’den yeniden Uğurludağ Belediye Başkan Adayı gösterilen Remzi Torun, 1546 alırken, MHP adayı Zeki İpek 1533 oy almış, 92 oy da geçersiz sayılmıştı.

MHP İlçe Başkanlığı tarafından seçime itiraz edilmişti. MHP’nin itirazı önce ilçe seçim kurulunda, ardından il seçim kurulunda reddedilirken, Yüksek Seçim Kurulu da yerelden gelen red kararlarına uydu ve seçimleri kesinleştirdi.

YSK’nın kararının ardından da Uğurludağ Belediye Başkanlığı mazbatası İskilip İlçe Seçim Kurulu tarafından hazırlandı ve dün sabah saatlerinde düzenlenen törenle Remzi Torun’a teslim edildi.

Remzi Torun, kalabalık partili topluluğunun katıldığı törende mazbatasını alarak 3. dönem için görevine başlamış oldu.

Remzi Torun, törende yaptığı konuşmada oy veren, vermeyen tüm hemşehrilerine teşekkür ederek, “Kazanan Uğurludağ olmuştur. Artık seçim süreci tamamlandı, şimdi Uğurludağ’a hizmet zamanı” dedi. (Haber Merkezi)