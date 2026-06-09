Uğurludağ Kaymakamı Mustafa Düzgün, Ambarcı Köyü’nü ziyaret ederek bölgede devam eden Devlet Su İşleri (DSİ) çalışmalarını ve pirinç ekim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Düzgün, üreticilerle de bir araya geldi. Çiftçilerle sohbet eden Düzgün, yeni üretim sezonunun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Kaymakam Düzgün, tarımsal üretimin artırılması ve sulama altyapısının güçlendirilmesine yönelik yatırımların bölge tarımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, üreticilere destek sağlayan çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.