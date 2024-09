Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, meslek cemiyetlerinin ilan sayılarındaki azalmayla alakalı mutlaka bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, ortak meselelerde menfaat gözetmeksizin birlikte hareket edilmesinin önemini vurguladı.

Basın İlan Kurumu 32. Dönem 7. Genel Kurul Toplantısı, Genel Müdür Cavit Erkılınç’ın konuşması ile başladı. Kurumun son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Genel Kurul üyelerini bilgilendiren Erkılınç, basın sektörünü ilgilendiren güncel konulara ilişkin görüşlerini paylaştı.

‘YENİ TEŞKİLAT YAPILANMAMIZ İŞ

SÜREÇLERİMİZİ HIZLANDIRACAK’

Basın İlan Kurumu’nun 28 olan şube sayısının 15’e düşmesini değerlendiren Genel Müdür Erkılınç, bazı şubelerin diğer illerdeki şubelere bağlanmasının kayıp gibi değerlendirilmeye çalışıldığını, yeni yapılanmada süreli yayınların hiçbir kaybının olmayacağını aksine iş süreçlerinin hızlanacağını vurguladı.

Kararın ardından geçen bir aylık süre zarfında süreli yayınlar ve ilan veren kanuni müşteriler açısından uzun süredir sadece elektronik ortamda yapılan işlemlerin hiçbir aksaklığa mahal verilmeden yürütüldüğünü kaydeden Erkılınç, böylelikle ciddi bir tasarrufa gidildiğini söyledi.

Erkılınç, “Elbette her şey maddiyat değil. Bundan daha önemlisi çok sayıda şubenin varlığı, verdiğimiz hizmete dair uygulama farklılıklarının doğmasına yol açıyor, merkezden ne kadar müdahale edilirse edilsin bu farklı yaklaşımların önüne geçilemiyordu. Şimdi ise ortalama 16 memurun görev yaptığı, başında yetkin müdürlerin bulunduğu taşra teşkilatlarımız işlerinde profesyonelleşirken her branştan sorumlu arkadaşlarımız yerinde çözüm üretecek ve her bir yayınımız doğrudan kendisinden sorumlu olan personelle irtibat halinde olacak” şeklinde konu

‘DENETİM VE İLAN MÜDÜRLÜĞÜ

HIZLI ÇÖZÜM ÜRETECEK’

Kontrol ve İlan Müdürlüklerinin Denetim ve İlan Müdürlüğü çatısı altında birleştirilmesi hususunda bilgi veren Erkılınç, buradaki en büyük kazanımın zamandan tasarruf olacağını ve süreli yayınların bundan istifade edeceklerini kaydetti.

Denetim raporlarına ilişkin kararların uygulanmasında veya yapılan itirazların değerlendirilmesinde sürelerin en az 15 gün kısalacağını öngördüklerini belirten Erkılınç, “Herhangi bir konuya dair değerlendirme uzman arkadaşlar tarafından aynı anda ve yüz yüze yapılacak, çözüm de hızlıca üretilecek. Şube sayısının azaltılması ile iki merkez müdürlüğümüzün birleşmesinin bir diğer önemli artısı ise yayınlarımızın gerçekleştirilen denetimlerin ardından geriye dönük ihlallerde çok uzun süreleri kapsayacak şekilde mahsupla karşılaşmamaları olacak. Şubelerdeki ve merkezdeki beyan görevlisi arkadaşlarımız yayınlarımızın durumlarını çok kısa sürede tespit edecek, ihlalin giderilmesini sağlayacak ve yayınlarımızın ihlalleri kendilerinden kaynaklansa dahi büyük maddi kayıp yaşamaları önlenecek” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında 2025 yılının başında Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcilerini belirlemek üzere yapılacak seçimler hakkında konuşan Erkılınç, demokratik kuralların sonuna kadar işletilmesi amacıyla iki yıl önce Kurum mevzuatında yapılan düzenlemeyi hatırlatarak, yayınların iradesinin gerçek manada Genel Kurula yansıması için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Seçimlerde internet haber sitelerini temsilen ilk kez görev yapacak iki üyenin de süreli yayınların tercihleri ile belirleneceğini kaydeden Erkılınç, aşağıdaki ifadeleri kullandı:

“Gazetelerimizin ve haber sitelerimizin temsilci seçimlerini aynı gün içinde yapacağız. Kurumumuz tüm mevzuat düzenlemelerini Genel Kurul kararları ile yani sizlerin onayıyla hayata geçiriyor. Genel Kurulumuzda basını ve hükümeti temsil eden isimlerin yanı sıra alanında uzmanlaşmış veya sektörle bağlantılı faaliyet gösteren kurumlarımızı temsilen isimler de yer alıyor. Bu grup dağılımı eşit sayıda üyelerden oluşuyor. Gücünü Genel Kuruldan alan Yönetim Kurulumuz ise yine buradaki üyelerimiz arasından eşit oranda temsille seçiliyor. Her şey bu kadar açık, berrak, yalın ve net iken sadece seçim kazanabilmek adına Kurumumuzun arkasına geçmek veya ‘beni seçtiğinizde şöyle yapacağım, şu sorununuzu çözeceğim’ şeklinde vaatlerde bulunmak ancak ve ancak ileride mahcubiyet doğuracaktır. Bu tür söylemler her şeyden önce buradaki tüm üyelerin iradesine şimdiden ipotek koymaktır, daha hafif ifadeyle üyelerimize saygıda kusur etmektir” dedi.

‘İLANLARDAKİ AZALMA ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE CAN ACITABİLİR’

Resmi ilan adetlerinin her geçen yıl düştüğünü ve bu konuda el birliği ile çözüm üretilmesi gerektiğini söyleyen Erkılınç, “Söz konusu düşüş, resmi ilan fiyat tarifesine üst üste yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle maddi yönden etkisini çok hissettirmese de önümüzdeki yıldan itibaren can acıtacağını düşünüyorum” uyarısında bulundu.

“Gazetelerimiz asgari satış rakamlarının, sayfa sayısının düşürülmesini istiyor. Ekonomik anlamda en kolay çözümü burada görüyor” diyen Erkılınç, defalarca ifade ettiği üzere kamu kurumlarının satmayan ve okunmayan yayınlara ilan parası ödemek istemediğini söyledi.

Kamu kurumlarının ihale ilanlarında yayım bedelini düşürmek için çeşitli yöntemlere başvurduklarını söyleyen Erkılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İhaleyi parçalara ayırarak ilanı zorunlu kılan eşik değerin altında bırakan da var, daha önce ilçe ilçe yaptığı ihaleyi il genelini kapsayacak şekilde tek bir ilanda toplayan da var. Bazı ilçe belediyelerimiz sürekli şikâyette ve serzenişte bulunuyor. Daha geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamdaki ilanlar için düşük tarife uygulamasına geçilmesine yönelik resmi tavsiye yazısı gönderdi. İhale ilanları için sürekli bir hareketlilik var. Sıkı takip ediyoruz ama nereye kadar? Bir fırsatını bulsalar ihale ilanları elimizden alınacak. Öbür taraftan bakıyorsun odalarımızın genel kurul duyurusu ilanları gidiyor, gitmiş. Yayınlarımız, Resmi Gazeteyi dahi takip etmiyor, ‘şu ilanlarınız elinizden gidiyor’ diye biz haberdar ediyoruz. Sonra da ‘Basın İlan Kurumu yüzde 15’imizi kesiyor’ deniliyor. Bundan daha da acı olanı var. Biz bir yönetmelik çıkarsak, mevzuat düzenlemesi yapsak koşa koşa mahkemelerin yolunu tutanlar, diğer kurumların aldığı kararlarla ilgili tek bir dava açmıyor, açamıyor. İşin içerisine ideoloji girdi mi, fikri veya maddi menfaat girdi mi sözüm ona tüm ilkesel duruş rafa kaldırılıyor. Aman görünmeyelim diye tüm ışıkları söndürüyor, üzerlerine kapıları kilitliyorlar. Bunu ayırt etmeksizin tüm kesimler için söylüyorum.”

“Devlet, basına her hâlükârda destek vermek zorunda, her ne olursa olsun, bir şekilde basına bu kaynağı aktaracak” şeklinde görüşlerin olduğunu belirten Genel Müdür Erkılınç, bunun gerçeği yansıtmadığını ifade ederek devletin “Basın İlan Kurumu, sen kriterleri belirle. Bu belirlediğin kriterlere uyan yayınlara da kamu kaynaklarını adaletli bir şekilde dağıt” dediğini hatırlattı.

Erkılınç, “Meslek cemiyetlerimizin mutlaka bir araya gelmesi, ayrı gayrı olmadan, koltuk sevdasına düşmeden yekvücut olmaları, ortak meselelerde menfaat gözetmeksizin, hesap yapmaksızın birlikte hareket etmeleri ise elzemdir. Birçok meselede olduğu gibi giden ve adedi düşen ilanlar konusunda bu birlikteliğe hayati derecede ihtiyacımız bulunmaktadır” şeklinde konuştu.

‘BİRBİRİMİZİ KANDIRMAYA, ORTA OYUNU OYNAMAYA BİR SON VERELİM’

Konuşmasının son bölümünde BİK Analitik’in uluslararası akreditasyonu bulunan bağımsız bir denetim firması tarafından yapılan kontrol ve denetimlerden başarıyla geçerek ISAE 3000 Güvence Denetimi Raporu almasına değinen Erkılınç, “Trafik sonuçlarından memnun olmayanların veya olumlu bir sonuç elde edebilmek için sağa sola para saçanların, ‘şurada bizim rakamlarımız yüksek ama sizde düşük çıkıyor’ diye kendini kandıranların veya başarısızlık nedeniyle işten atılma korkusu yaşayarak patronuna, yöneticisine yanlış bilgi vererek trafiklerinin yüksek olduğuna inandıranların artık buna bir son vermesi gerekiyor” dedi.

Trafiklerini örnek gösterdikleri, adeta bu meselede ilahlaştırdıkları uluslararası şirketin son bir yılda iki kez geliştirme adı altında güncelleme yaptığını hatırlatan Erkılınç, “Ziyaretçi trafikleri bir gecede önce yüzde 30, ardından yüzde 20’ye yakın düşüş gösterdi. Sizin madem o kadar okurunuz vardı da bir gecede hepsi nereye gitti? Ya da madem o kadar okurunuz, takipçiniz var, bunun özel ilan ve reklam olarak dönüyor olması gerekmez mi?” diye sordu.

Erkılınç, açıklamalarını şu sözlerle bitirdi:

“Öyle ya, gerçekte o kadar okuru bulunan bir yayının, tıpkı bundan 30 sene önce özel reklam yayımlamak için ‘bize bugün resmi ilan göndermeyin’ diyen gazeteler gibi resmi ilansız çok rahat ayakta durması gerekiyor. Bakın, bugün internet haber sitelerinin asgari trafik sayılarını yüzde 50 düşürmeyi teklif edeceğiz. Kabul edilirse kendimizden o kadar eminiz ki görev alanımızda bulunan ve resmi ilan akışını durdurduğumuz haber sitelerinin rakamları yüzde 50 birden düşecek.

Niye, çünkü bot satın alıyor, para ödüyor. Yeni dönemde fazla para ödememek için ihtiyacı kadar bot satın alacak. Ziyaretçi trafikleri düşenlerin isimlerini üç ay sonraki Genel Kurul toplantısında okuyacağımı ilan etsem, bu sitelerimizden kaçı rıza gösterir açıkçası çok merak ediyorum. Birbirimizi kandırmaya, orta oyunu oynamaya lütfen bir son verelim. Gazetelerimize gelince onlar da hesabını kitabını iyi yapsınlar, ya güç birliğine gitsinler ya da gönül rahatlığıyla ilan verebileceğimiz yayınları bizlere sunsunlar.”