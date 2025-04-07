Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen, bu yılın eğitim öğretim döneminin ikinci ara tatilinin ardından dersbaşı yaptı.

MEB'in takvimine göre, bu yıl okullarda ikinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan'da uygulandı.

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla Çorum'da yaklaşık 91 bin öğrenci ve 1 milyon 7 bin 453 öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

Öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına geldi.

Bahçede İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sınıflarına geçti. Öğretmenler de ara tatilin ardından ilk dersini verdi.

2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da tamamlanacak.