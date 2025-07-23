Saadet Partisi'nin 24. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Çorum İl Başkanlığı tarafından, "Saadet 24 Yaşında" temalı bir fotoğraf sergisi açıldı.

Millî Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan öncülüğünde 20 Temmuz 2001 tarihinde kurulan Saadet Partisi, 24. yaşını kutluyor.

Bu kapsamda Saadet Partisi İl Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanlığınca, Pazar günü Parti binası önünde açılan yıldönümü sergisinde, yaklaşık 50 fotoğraf Çorum halkının ilgisine sunuldu.

Öte yandan bir kutlama mesajı yayımlayan Genel Başkan Mahmut Arıkan, Saadet Partisi'nin 24 yıl önce, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıldönümünde kurulduğunu hatırlatarak, ilk günden bu yana "Hakk'ın, hakikâtin ve ilkeli siyasetin adresi" olduklarının altını çizdi.

Saadet Partisi'nin, 56 yıllık Millî Görüş hareketinin yegâne kalesi olduğunu vurgulayan Mahmut Arıkan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İlhamını şanlı tarihimizden, gücünü milletten, vizyonunu medeniyet değerlerimizden alan Saadet Partisi, bugün ülkemizin ekonomi, dış politika, güvenlik ve toplumsal sorunlar başta olmak üzere yaşadığı her krizi, nitelikli kadrolarıyla çözebilecek tek adrestir. Bu vesileyle Saadet Partimizin kuruluşundan bugüne kadar emek veren tüm dava büyüklerimize, teşkilat mensuplarımıza ve bizlere daima destek olan aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Başta merhum liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan olmak üzere, ebediyete irtihal eden tüm dava büyüklerimizi ve Millî Görüş mensuplarını rahmetle yâd ediyorum."