Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği ve genel başkanlığına Abdullah Gül'ün getirileceği iddialarına iki partiden de yalanlama geldi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, "Bizim kapımız herkese açık. Söylediğiniz haberle ilgili gerçeklik payı yok." ifadelerini kullanırken, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın ise, "Abdullah Bey'le yakinen görüşen biriyim. Abdullah Bey'in böyle bir talebi yok. Saadet'tekiyeni genel merkez oluşumuna göre durum tekrar değerlendirilir" dedi.

SAADET VE GELECEK BAYRAMLAŞTI

Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, genel başkanlığına da 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün getirileceği ileri sürülmüştü. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor. Yeniden Refah Partisi'nde, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri, Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Erkan Serbest, Kadın Kolları Ar-Ge Başkanı Merve Güner, Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz'dan oluşan heyet ağırladı.

İKİ PARTİ BİRLEŞİP BAŞINA ABDULLAH GÜL MÜ GEÇECEK?

Yeniden Refah Partisi'ni Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, CHP ve DSP heyetleri de ziyaret etti. YRP'yi, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, SP GİK üyesi Hamdi Sürücü, SP Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Furkan Kılıçoğlu; Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın, GP Genel Başkan Yardımcısı Burçak Başbuğ Erkan ve GP Yönetim Kurulu üyesi İsmail Doğuhan Bulut ziyaret etti.

"GERÇEKLİK PAYI YOK"

Ziyarette, "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin birleşeceği, genel başkanlığına da 11'nci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün getirileceği" iddiası gündeme geldi. İddiaya ilişkin Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Sunar, "Buyursun gelsin, başımızın üstüne. Bizim kapımız herkese açık. Biz zaten Gelecek Partisiyle bir aradayız. Meclis'te grubumuz var. Bizim kapımız açık ama Saadet Partisi'nin kongresi 30 Haziran'da yapılmış olacak. Kongreye tek isimle gireriz diye düşünüyoruz. Söylediğiniz haberle ilgili gerçeklik payı yok" dedi.

"ABDULLAH GÜL'ÜN BÖYLE BİR NİYETİ YOK"

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Aydın ise "Bu iddia bize son derece yabancı ve uzak. Abdullah Bey'le yakinen görüşen biriyim. Abdullah Bey'in böyle bir talebi ve niyeti yok. Şu anda böyle somut bir şey yok. Saadet Partisi'ndeki yeni genel merkez oluşumuna göre durum tekrar değerlendirilir" diye konuştu. YRP'li Doğan Aydal da "Ben çok ihtimal vermiyorum. Abdullah Bey Kayserilidir iyi hesap yapar" ifadesini kullandı.