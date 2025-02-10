U 15 Final Grubu ilk yarının son maçında şampiyonluğun iki adayı Mimar Sinanspor ile Vefaspor arasındaki maçtan takımlar 1-1’lik beraberlikle ayrıldılar.

Cumartesi günü oynanan maçın ilk dakikalarında ev sahibi konumundaki Mimar Sinanspor 17. dakikada Yiğit Deniz’in attığı golle rakibi önünde 1-0 üstünlüğü yakaladı ve ilk yarıyı bu golle önde tamamladı.

İkinci yarıda ise oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Vefaspor beraberlik golü için yüklendi ve 52. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada M. Eray’ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1 yaptı.

Maçın sonraki bölümünde de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Vefaspor’da Arif Baran’ın kırmızı kart görerek on kişi kalmasının ardından kontrollü oynayan mavi beyazlılar maçtan 1-1 beraberlik ile ayrıldı.

Bu kateagoride şampiyon takımı ikinci yarıda iki takım arasındaki maç belirleyecek.

Öte yandan dün oynanan final grubu diğer maçında ise Osmancık Belediyespor sahasında Gençlerbirliği önünde 5-0 galip geldi.