Ahlatcı Çorum FK hafta sonu Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını hafta sonu yaptığı iki antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Tuncay Şanlı milli arada takımın fiziksel gücünü artırmak için yükleme antrenmanlara yaptırıyor.

Kırmızı Siyahlı takımın cumartesi günü yaptığı antrenmana ağrıları bulunan Atilla Turan, Ozan Sol, Geraldo ve Ahmethan Köse katılmadılar.

Çalışmanın ilk etabını tesis fitnes salonunda fonksiyonel kuvvet antrenmanı yaptıktan sonra sahaya geçtiler.

Burda 5-2 dar alanda pas çalışması yapan kırmızı siyahlı takım Önce beşe beş sonra yediye yediye iki kaleli oyun oynatan Teknik Heyet topa sahip olmayı çalıştırdı.

Çorum FK dün ise saat 16’da tesis sahasında yaptığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Teknik taktik çalışmada ise önce sekize sekiz dar alanda topa sahip olmayı çalıştıran teknik heyet son bölümde ise sekize sekiz geniş alanda oyun oynattı.

Bu çalışma sırasında Teknik Direktör Tuncay Şanlı’nın Pendikspor maçının oyun taktiği konusunda uyarılarda bulunduğu gözlendi.

Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.