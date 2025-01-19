Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde biri silahlı 4 şehir magandası, otomobille geldikleri akaryakıt istasyonunda aracına yakıt alan kişiyi dövüp arabaya bindirdi. Olaya müdahale etmek isteyen bir kişi ise silahlı magandanın hedefi oldu. Yerdeki kovanı alan şüpheli, beraberindekilerle darbettikleri şahısla birlikte olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, kısa süre sonra yakalandı. Şüpheliler ve darbedilen kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Editör: İhlas Haber Ajansı