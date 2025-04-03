Giresun'da dün 1 kişinin ölümü, 1 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çaykara Mahallesi'nde dün dolmuş şoförleri M.Ç. ile F.D. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

M.Ç. yanındaki tabanca ile F.D'ye ateş etti.

Bu sırada kavgayı ayırmaya çalışan Şevki Özdemir (41) de kurşunların hedefi olarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şevki Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şevki Özdemir'in cenazesi Aksu Mevlana Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Çiçekli köyündeki aile kabristanlığında toprağa verilirken, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan kavganın görüntüleri ortaya çıktı.