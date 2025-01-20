Alaca esnaflarından Yasin Özcan uğradığı silahlı saldırı saldırı sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyumcusaray Köyü'nde Yasin Özcan (44), kafasından ateşli silahla vurulularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Yasin Özcan, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.