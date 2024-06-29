Zonguldak Belediyesi temizlik personeline, sokağı temizlediği sırada otomobil çarptı.

Yaralanan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Toptancılar Sokağı üzerinde yaşandı.

Temizlik görevlisi Abdurrahman Yılmaz'a sokağı süpürdüğü sırada 06 DLT 786 plakalı Fiat marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Yılmaz; belinden yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri; Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza sonrasında temizlik personeli Yılmaz’ın süpürgesi kırılarak kullanılamaz hale geldi.