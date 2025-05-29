Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile Çorum’dan kutsal topraklara gidecek 63 kişilik son Hacı kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İl Müftülüğü tarafından Akşemsettin Camii önünde yapılan uğurlama törenine Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye başkan yardımcıları, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, müftü yardımcıları, müftülük personeli ile Hacı adaylarının yakınları katıldı.

Kur'an tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından konuşan Başkan Aşgın, Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi.

İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın yaptığı duanın ardından Hacı adayları tekbirler, telbiyeler ve gözyaşları içinde uğurlandı. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ta Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.