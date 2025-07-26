Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın Amerika'daki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada otopsi raporunda genç kızın aç bırakılarak işkence gördüğü, vücuduna ise uyuşturucu ve uyarıcı maddeler verilmesi suretiyle zehirlendiği ortaya çıktı.

Taktaş ailesinin avukatı Fethi Öksüz, "Yağmur'un ressam sevgilisi A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. ABD'li makamlardan şahsın iadesini ya da ifadesinin alınarak yargılamanın devam etmesi için sürecin takipçisi olacağız. İade kararında ısrarcıyız" dedi.

Bir televizyon yarışmasıyla ünlenen Adanalı sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28), 3 Nisan'da ABD'de fenalaşması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taktaş'ın cansız bedeni, 20 Nisan'da hava yoluyla getirildiği Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Taktaş'ın ailesi, daha önce darbedilen ve dalağını kaybeden kızlarının ölümüne sebep olduğunu iddia ederek avukatları aracılığıyla Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F.'den şikayetçi oldu.



Uyuşturucu verilip aç bırakıldığı iddiası

Taktaş ailesi, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığı, alıkonularak darbedildiği ve tutulduğu yerde aç bırakıldığı iddiasında bulundu. Bu şüphe üzerine aile, avukatları aracılığıyla cenazenin çıkarılıp, Türkiye'de otopsi yapılması için başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle Taktaş'ın cenazesi, 6 Mayıs 2024'te fethi kabir yapılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kısmen bozulduğu tespit edilen cenazeden alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Taktaş ailesinin başvurusu üzerine New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunda genç kızın vücudunda farklı türlerde uyuşturucu maddelere rastlandığı, otopsi videosunda ise darba bağlı morluklar ile sigara söndürme izlerinin bulunduğu belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle 5'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun da beklendiği kaydedildi.



"İşkence gördüğü ve aç bırakıldığı ortada"

Savcılığa ulaşan otopsi raporunda Taktaş'ın darbedildiğini belirten ailenin avukatı Fethi Öksüz, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Avukat Öksüz, Yağmur'un zehirlenerek öldüğünü anlatarak şunları söyledi:

"Yağmur'un otopsi videosunu izlediğimizde başının üstünde kesi, boyun ve bacaklarında morluklar ile sigara söndürüldüğüne dair emareler görülmüştür. Bu da bizim iddialarımızı desteklemekte, hatta ötesine de geçtiğini göstermektedir. Raporda Yağmur'un vücudunda birden farklı çeşit uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunduğu, bundan dolayı zehirlendiği yansımakta. Yağmur'un bu süreçte işkence gördüğü ve aç bırakılmasının akabinde uyuşturucu madde verilmesi sebebiyle ölümün gerçekleştiği açıkça ortaya konmuş oldu" diye konuştu.



"Yargılanmanın Türkiye'de gerçekleşmesini istiyoruz"

Yakalama kararının çıkarılmasının ardından süreçten bahseden Öksüz, "Şahıs Türkiye'ye giriş yapması halinde yakalanıp, ilgili adli makamlara teslim edilecektir. Biz, ABD'li makamlardan şahsın iadesini ya da ifadesinin alınarak yargılamanın devam etmesi için sürecin takipçisi olacağız. İade kararında ısrarcıyız. Bununla alakalı geçtiğimiz dönemde emsal bir karar çıktı. Yağmur'un vefatının ailede uyandırdığı derin acılar sebebiyle, şahsın yargılanmasının Türkiye'de gerçekleşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.