Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, gazetemizi ziyaret etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüşen Erol Afacan, Eylül ayında yapılacak olan genel kurulda yeniden başkanlığa aday olacağını söyledi.

Erol Afacan, Mustafa Burak Yalçın ile yaptığı sohbette hem görev süresi boyunca yaptıklarını anlattı hem de yeni dönemde yapmayı planladığı projeler hakkında bilgi verdi.

‘ÖNEMLİ PROEJELERİ HAYATA GEÇİRDİK’

Oda olarak 2 yıldır önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade eden Afacan, “Göreve başladığımız gün şunu çok net biliyorduk. Çorum Eczacılarının özlemi sadece iyi bir yönetim değil, aynı zamanda bir vizyondu. Biz bu görevi günü kurtarmak için değil, uzun vadeli bir dönüşümü başlatmak, başlatılan dönüşümle genç meslektaşlarımızı oda yönetimlerine talepkar hale getirmek ve geleceği birlikte yazmak hedefiyle yola çıktık” dedi.

‘MESLEĞİMİZİN GELECEĞİNİ 5, 10 VE 25 YILLIK PERSPEKTİFLERLE PLANLADIK’

Eczacılığın Yol Haritası ile mesleklerinin geleceğini 5, 10 ve 25 yıllık perspektiflerle planladıklarını belirten Afacan, çalışmalarını şöyle anlattı: “EczAdım Projesi sayesinde genç meslektaşlarımızın mesleğe sağlıklı bir başlangıç yapacağı yeni bir istihdam modeli oluşturduk. SSGM Medula Saha Raporları ile eczanelerde yaşanan sorunları doğrudan Türk Eczacıları Birliği merkezine taşıdık, ortak çözüm zemini kurmaya çalıştık. Radyoopak Maddeler Raporu ve açtığımız yürütmeyi durdurma davasıyla eczane ekonomisine sahip çıkmaya çalıştık. İlaç Fiyat Kararname Modelleri Raporu ile sürdürülebilir ilaç politikalarına katkıda bulunmaya çalıştık. Serbest Eczaneler Denetleme Yönetmeliği Taslağı ile eczane denetimlerini standarda bağlamaya çalıştık. SUT Soru-Cevap uygulamamızla eczacılarımızla interaktif bir uygulamada reçete ve rapor sorularına ışık olmaya çalıştık. Akılcı Stok Projesi ile kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını destekledik. Bilimsel eğitimlerimiz ve sosyal sorumluluk projelerimizle meslek itibarını ve toplumsal saygınlığı büyüttük. En önemlisi, uzun yıllardır hayal edilen yeni oda hizmet binamızı Çorum Eczacılarımıza kazandırdık.

Ayrıca görev süremizde Türk Eczacıları Birliği’nin ulusal projelerine katkı sağlayarak sadece yerelde değil, ülke genelinde meslektaşlarımızın sesi olduk. Yerel medya yazılarımız ve afişlerimizle, Sosyal medya paylaşımlarımızla halkımızla olan iletişimi kuvvetlendirdik. Bugün geldiğimiz noktada gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki: Sözümüz vardı, yaptık. Şimdi daha fazlasını yapacak gücümüz var. Bu gücü tüm meslektaşlarımızın birlikteliğinden aldık. Ve bu başarı hikâyesinin asıl kahramanları bizlerle birlikte yürüyen tüm Çorum eczacılarımızdır.”

ECZACILIĞIN YOL HARİTASI ÇALIŞMASI TARİHSEL BİR ADIM’

Eczacılığın Yol Haritası çalışmasının eczacılık için neden bu kadar kritik olduğunu da açıklayan Afacan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “

Çünkü bu yol haritası sadece bugünün sorunlarına çözüm arayan bir metin değil; yarının eczacılığını tanımlayan bir vizyondur. Türkiye’de eczacılık, değişen sağlık politikalarına, teknolojik dönüşüme ve ekonomik zorluklara hızla uyum sağlamak zorunda. Eczacılığın Yol Haritası, mesleğimizin önümüzdeki çeyrek yüzyılda nasıl güçleneceğini, eczacıların meslek hakkının nasıl korunacağını, genç meslektaşlarımızın gelecek kaygısını nasıl azaltacağımızı somut şekilde tarif ediyor.

Bu çalışma aynı zamanda Türk Eczacıları Birliği’nin ve tüm bölge odalarının planlı, hedefli bir ortak akıl etrafında buluşması için önemli bir ilham kaynağı oldu. Artık sadece bugünü değil, 25 yıl sonrasını da konuşabiliyoruz. İşte bu yüzden tarihsel bir adımdır.”

‘YENİ DÖNEM PROJELERİMİZ MESLEK ÖRGÜTÜMÜZÜ

HEM SOSYAL HEM DE EKONOMİK ANLAMDA DAHA GÜÇLÜ KILACAK’

Önümüzdeki dönemde yerelde hangi hedeflere öncelik vereceklerine değinen Afacan, “Yeni dönemde Çorum’da eczacı dayanışmasını daha da büyütecek öncelik vereceğimiz başta üç temel proje olmak üzere birçok projelerimizle mesleği geleceğe hazırlama hedefimize odaklanacağız.

Eczane Destek Personeli Yetiştirme Programı: FARMAHANE

Eczanelerimizde kalifiye iş gücünü artıracak kapsamlı bir eğitim ve sertifikasyon sistemi kuracağız. Böylece hem meslek standartlarımız yükselecek hem eczacılarımızın yükü hafifleyecek.

Eczane İtibar ve Saygınlık Koruma Programı: FARMAN

Eczacının toplumdaki rolünü güçlendirecek, meslek onurunu ön plana çıkaracak geniş katılımlı bir farkındalık kampanyası başlatacağız.

Eczaneler Arası Birlikte Kazanç Programı: FARMALIM”

Ortak alım, paylaşım ve dayanışma modelleriyle maliyetleri azaltıp, birlikten doğan gücü tüm eczanelerimize yayacağız. Bu projeler Çorum’da meslek örgütümüzü hem sosyal hem ekonomik anlamda daha güçlü kılacak.

‘ULUSAL DÜZEYDEDE MESLEK HAKLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR’

Ulusal düzeyde hayata geçirmeyi planladığı projeleri de açıklayan Afacan, “Eczacılık sadece il sınırlarında yaşanan bir mücadele değil. Ulusal düzeyde de meslek haklarımızı güçlendirmek için büyük hedeflerimiz var.

Kişiselleştirilmiş Farmasötik Bakım Hizmetleri ve Meslek Hakkı Projesi ile eczacı danışmanlığını merkeze alan, kişiye özel farmasötik bakım hizmetlerini meslek hakkına dönüştürecek modeli geliştireceğiz.

Mevzuat Reformu Çalışması ile başta 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu olmak üzere, tüm mevzuatın günümüz ve geleceğe hitap edecek şekilde yeniden tasarlanması için yol açacağız.

Eczacı Emeklilik Projesi ile meslek hayatı boyunca toplum sağlığı için özveriyle çalışan eczacılarımıza ekonomik ve sosyal destek sağlayacak sürdürülebilir bir emeklilik modeli inşa edeceğiz. Bu hedefler sadece bugünün değil, gelecek kuşakların mesleki refahını da güvence altına alacak.” diye konuştu.

‘TÜRK ECZACILIĞININ GELECEĞİNİ BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ’

Afacan, son olarak meslektaşlarına da şu mesajı verdi:

Bu yolculuk bir kişinin değil, hepimizin yolculuğu. Birlikte düşündük, birlikte ürettik, birlikte başardık. Şimdi aynı kararlılıkla yeni hedeflere yürümek için hazırız. Hiçbir zaman günü kurtarmayı seçmedik. Hep ileriye bakmayı tercih ettik.

Cesaret edilemeyen ve sürekli sorun edilen mesleki sorunlara çözüm olacak projeleri hazırladık ve Türk Eczacıları Birliğimize sunduk. Yıllardır çözülmeyen sorunlara göğüs gerdik, eczacılığın onurunu her zaman en öne koyarak Çorum Eczacı Odasının meslekperver, saygın ve üretken bir oda olarak sadece Çorum’da değil Türkiye’de simge haline getirilmesini sağladık. Bugün geldiğimiz nokta bir tesadüf değil, geçmişten bugüne bu odaya katkı sunmuş her meslektaşımızın emeğiyle yoğrulmuş bir ortak başarıdır.

Bu vesileyle odamızın geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim kurullarında görev yapmış tüm meslektaşlarımıza, komisyonlarda ve kurullarda fedakârca emek veren üyelerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu meslek örgütünün hafızasını oluşturan her katkı, bugün attığımız adımların temelidir. Ve şunu tüm meslektaşlarımızın bilmesini istiyoruz: Biz bu mesleğin geleceğine söz verdik. O sözden dönmeyecek kadar kararlıyız. Eczacılığın onurunu, saygınlığını ve gücünü büyütmek için ne gerekiyorsa, tüm eczacılarımızla birlikte yapacağız. Hiçbir eczacımız kendini yalnız hissetmeyecek. Hiçbir mesele çözümsüz kalmayacak. Şimdi hep birlikte diyoruz ki Sözümüz var. Birlikte güçlüyüz. Türk Eczacılığının geleceğini birlikte şekillendireceğiz. Ve daha yeni başlıyoruz.”