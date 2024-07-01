Çorum Belediyesi’nin içme suyu hattında yapacağı çalışma nedeniyle 02 Temmuz Salı günü Bahçelievler Mahallesi’nde su kesintileri uygulanacak.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bahçelievler Mahallemizde yenilenen içme suyu hattının depo bağlantısı çalışmaları nedeniyle Bahçelievler Mahallemizin genelinde 02 Temmuz Salı günü 08.00 - 20.00 saatleri arasında su kesintileri uygulanacaktır. Sizlere daha kaliteli hizmet ulaştırmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışma sırasında mağduriyet yaşanmaması için mahalle sakinlerimizin tedbirli olmalarını rica ederiz.” denildi.