Çorum’un Sungurlu İlçe Belediyesi, başta ilçe merkezi olmak üzere, Ankara-Samsun Karayolu’nun şehir geçişinde bulunan kavşaklarını yenileyerek, ‘savunma sanayi’ odaklı görseller ve nesneler yerleştirecek.

Savunma sanayinin önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelen Sungurlu'da Belediye Başkanı Muhsin Dere'nin talimatıyla çalışmalar başladı.

Belediye ekipleri ilk olarak şehrin merkezinde bulunan kavşağı yenilerek top arabası kurulumu gerçekleştirdi.

Önümüzdeki günlerde diğer kavşaklarda da düzenleme yapılarak savunma sanayisinden görsel ve nesneler yerleştirileceği bildirildi.