Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarladan sofraya gıda güvenliğini sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Numune Alma Programı uyarınca; ıspanak, marul ve mantar gibi sık tüketilen ürünlerden birincil üretim alanlarında numuneler alınarak, pestisit kalıntısı yönünden analiz edilmek üzere yetkili laboratuvarlara gönderildi.

Halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin temini amacıyla yapılan denetimlerle, üretimde kullanılan tarım ilaçlarının mevzuata uygunluğu titizlikle takip ediliyor.

Halkın sağlığının ve gıda güvenliğinin korunması adına denetimlerin aralıksız süreceği dile getirildi.