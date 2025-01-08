Çorum’da bir kişi haber alamadığı eşini tarlada ölü olarak buldu.
Edinilen bilgiye göre; merkeze bağlı Deller Köyün’de ikamet eden Turan K.(62), evde bulamadığı eşi 51 yaşındaki Keziban K’yi aramaya başladı.
Eşini tarlada hareketsiz halde yatarken bulan Turan K. 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma OYİ timlerinin çalışmasının ardından cenaze otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.
Editör: Anadolu Ajansı