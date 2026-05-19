Çorum 'da üçüncü kez silahlı saldırı düzenlenen iş yeri yazılı bir açıklama yaparak; 'Hiçbir zaman haraç vermeyeceğiz' dedi

Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi’nde B.D'ye ait restorana, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce üçüncü kez silahlı saldırıya uğramıştı.

İşletmeden yapılan açıklamada; "İşletmemiz, haksız haraç taleplerine boyun eğmediği için üç kez silahlı saldırıya uğramıştır. Yaşadığımız tüm tehditlere rağmen geri adım atmayacağız. Hiçbir zaman haraç vermeyecek, emeğimizin ve alın terimizin arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Birçok kişiye ekmek kapısı olan işletmemizin tek amacı, Çorum halkına güvenli ve huzurlu bir ortamda hizmet sunmaktır. Bu zor günlerde Çorum halkının desteğini yanımızda görmek bize güç verecektir." denildi