İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirip 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün kaldığı hastanede hayatını kaybetti.

Önder'e veda için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılırken o dakikalarda Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Uğur Batur'dan tartışma yaratacak bir paylaşım geldi.

"BARİ RAHMET OKUMAYIN"

Batur, X hesabından paylaştığı mesajda "Bırakın bu güzellemeleri. Terörist teröristtir. Ulu önderimiz Atatürk gibi asamadınız, anladık. Bari rahmet okumayın" ifadelerini kullandı.