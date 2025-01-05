Antalya’nın Muratpaşa​ ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli​ gözaltına alındı. Varlık Mahallesi’nde 2 Ocak’ta gece 3 katlı binanın zemin katındaki spot dükkanında, yangın​ çıktı.

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Televizyon cinneti! Apartmanı ateşe verdi, bir kişi öldü - 1. Resim

ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

İş yerinin, buradan alınan ikinci el bir televizyon konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu, kundaklamayla çıktığı iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Televizyon cinneti! Apartmanı ateşe verdi, bir kişi öldü - 2. Resim

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 

Yangında Mete Durupınar yaşamını yitirdi, Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Gözaltına alınan Ufuk B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Editör: Anadolu Ajansı