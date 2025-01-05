Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yeri yangınına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı. Varlık Mahallesi’nde 2 Ocak’ta gece 3 katlı binanın zemin katındaki spot dükkanında, yangın çıktı.
ANLAŞMAZLIK ÇIKTI
İş yerinin, buradan alınan ikinci el bir televizyon konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu, kundaklamayla çıktığı iddia edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yangında Mete Durupınar yaşamını yitirdi, Ahmet Özen ile Lokman Derya Yılmaz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.
Gözaltına alınan Ufuk B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.