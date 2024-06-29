Ankara’da karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada kendisine çarpan tırın altında ezilen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sincan’ın Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, eşi ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına Tır çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tırın ezdiği öğrenilen kadının olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

“Olduğu yere yığılmıştı”

Kaza hakkında konuşan esnaflardan Sibel Avcı, “Tırın geldiği sırada karı ve koca karşıya geçiyordu. O esnada kadın tırın altında kaldı. Tekerin altında kaldığı için kaburgaları dışarıya çıkmıştı. Olduğu yere yığılmıştı. Ardından sağlık ve polis ekipleri geldi. Kadını ambulansla götürdüler. Adamın durumu iyi idi. Kadının durumu çok ağırdı” dedi.