Çorum 'da trafik lambalarına çarparak devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Melike Ç. idaresindeki 60 TT 920 plakalı otomobil, İnönü Caddesi Terminal kavşağında refüjdeki trafik lambasına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Meryem A. yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Trafik lambalarının zarar gördüğü kaza sonrası, devrilen otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.