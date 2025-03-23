ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Washington ile Moskova arasında yeni bir sayfa açıldı. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için görüşmelere başladı. Pulitzer ödüllü Amerikalı gazeteci Seymour Hersh ise Substack’te yayımladığı yazısında, Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediğini ifade etti.

GAZZE'NİN ARDINDAN GÖZÜNÜ KIRIM'A DİKTİ

Gazeteci Hersh, Trump’ın bu kapsamda Rusya’ya yaptırımları kaldırarak Kırım’da uluslararası çapta bir tatil merkezi kurmayı planladığını savundu. Benzer bir projenin Donetsk ve Luhansk’ın yer aldığı Donbas bölgesinde gerçekleştirilebileceğini de ileri sürdü. Kremlin yanlısı ayrılıkçı "Donetsk Halk Cumhuriyeti" ve "Luhansk Halk Cumhuriyeti", 24 Şubat 2022’de savaş başlamadan kısa süre önce tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Putin de iki bölgenin bağımsızlığını tanımıştı. Hersh, iddiaları kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığını aktardı.

ABD, KIRIM'I RUS TOĞRAĞI OLARAK TANIYABİLİR

Amerikan medya kuruluşu Semafor’un 17 Mart’ta yayımlanan haberinde de Trump’ın Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımayı değerlendirdiği savunulmuştu.

Kimliklerinin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkililer, Beyaz Saray’ın Birleşmiş Milletler’i (BM) de aynı yönde bir adım atmaya teşvik etmeyi planladığını ileri sürmüştü. Diğer yandan haberde, Kırım’ın Rus toprağı olarak tanınması ihtimalinin müzakere seçenekleri arasında olduğu fakat Trump’ın henüz resmi bir karar almadığı aktarılmıştı.