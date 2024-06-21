Türk askerinin sınır ötesindeki terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Kandil'deki terör örgütü PKK hedeflerine hava harekatı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TERÖRİSTLERE KAÇACAK YER YOK

"Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.

Kaynak: Tgrthaber.com