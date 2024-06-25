Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, ‘Avrupa Yeşil Mutabakatı’ hakkında bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında yapılacak olan toplantıya konuşmacı olarak Eskişehir Yeşil Sanayi Biriminden Prof. Dr. Cengiz Türe, Eskişehir Yeşil Sanayi Birimi ve ESO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Öztürk, Çorum KOSGEB Müdürü Halit Sıddık Tonkuş ve OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç katılacak.

Program 27 Haziran Perşembe günü saat 14.00’da Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilecek.