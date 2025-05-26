Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği 5. Olağan İl Genel Kurulu yapıldı.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen genel kurulda

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık güven tazeledi.

Genel kurulda konuşan TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, yapılan programın yalnızca bir genel kurul olmadığını gençliğe, davaya ve ümmete olan vefanın tescili olduğunu belirtti.

“Biz sadece bir tabeladan ibaret değiliz, biz gönüllere seferber olmuş bir hareketiz” diyen Kıyıklık, vakfa 5 yıl önce katıldığını ve 2 yıldır İl Temsilciliği görevini yürüttüğünü belirterek, “Zihnimde hep aynı soru vardı: Bu gençlik için daha fazla ne yapabiliriz? Bu soruyla yola çıktık, gecemizi gündüzümüze kattık” dedi.

Kıyıklık, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci’ye, Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı’na, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve tüm teşkilat mensuplarına teşekkür ederek, “Rabbim bizleri bu kutlu yoldan ayırmasın. Gençliğimizi ümmetin umudu kılsın” dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı ise konuşmasında vakfın Türkiye’nin dört bir yanındaki faaliyetlerinden ve gençliğe yönelik vizyonundan söz etti.

“Sizlerin azmi, iradesi ve gayreti sayesinde, elhamdülillah, vakfımız bugün 81 ilde ve 605 ilçede teşkilatlanarak ülkemizin en büyük gençlik hareketlerinden biri haline geldi” diyen Kayabaşı, “Bahadır Başkanımız da bizden bayrağı devraldı ve ekibiyle birlikte güzel işler yapmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda eski Çorum İl Temsilcisi olduğunu hatırlatan Kayabaşı, “Bugün burada olmaktan dolayı ayrı bir heyecan yaşıyorum. Çorum teşkilatımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise gençliğe yönelik yapılan çalışmaların heyecan verici olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

“Çorum’da böyle bir tabloyu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bahadır kardeşimle omuz omuza, gönül gönüle yürümeye devam ediyoruz. Yaptıklarımızı asla yeterli görmeden, çok daha büyük hedeflere yürüyeceğiz. TÜGVA’dan beklentimiz yüksek, sadece bizim değil, bu ümmetin de beklentisi büyük. Bu yolda amasız fakatsız hep yanınızdayız. Siz yürüyün, millet arkanızdan yürüsün.”

Genel kurul, toplu fotoğraf çekimi ve teşekkür plaketlerinin takdimiyle sona erdi.