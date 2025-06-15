Mustafa Kemal Ortaokulu’nda Türk Eğitim-Sen üyeleri, Müdür Yardımcısı Mehmet Canbakan’ın tayini nedeniyle ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hamza Doğan’ın emekliye ayrılması sebebiyle İkinci Bahar Lokantası’nda veda yemeği düzenledi.

Türk Eğitim-Sen Okul Temsilcisi Banu Çuha, veda yemeğinde dayanışmanın, birlik ve beraberliğin her geçen gün daha da önem kazanmasından bahseden bir konuşma yaptı.

Meslektaşları adına konuşma yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsmail Çal ise bugünün bir ayrılık günü olmadığını aksine dostluğun ebediyen pekiştirilmesi anlamına geldiğini ifade etti.

Kendilerini bir araya getiren şeyin sadece iki değerli arkadaşın vedası değil, Gaspıralı İsmail’in ifade ettiği gibi –Dilde, Fikirde, İşte Birlik – olduğunu söyledi.

Yemek sonunda Hamza Doğan ile Mehmet Canbakan’a hediyeleri takdim edildi.