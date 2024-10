Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Türk Kızılayı Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada Kızılay’ın yaptığı çalışmaların önemine değindi.

Her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Türk Kızılayı Haftası’nda, ülkemizin en köklü insani yardım kuruluşlarından biri olan Türk Kızılayı’nın topluma sunduğu değerli katkıları anmanın gururunu yaşadıklarını belirterek açıklamasına başlayan Erol Afacan, “Türk Kızılayı, 1868 yılında “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adı altında kurulduğundan bu yana, yaklaşık bir buçuk asırdır insanlığa hizmet etmeye adanmış bir kuruluş olarak varlığını sürdürmektedir.

Kuruluşundan bu yana, adı ve yapısı değişse de, Türk Kızılayı’nın temel amacı asla değişmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun zorlu dönemlerinde yaralılara ve hastalara yardım ederek toplumsal dayanışmayı sağlama amacıyla yola çıkan Kızılay, Cumhuriyet döneminde de varlığını güçlendirerek sürdürmüş ve bugün hem yurt içinde hem de yurt dışında insani yardımlarda önemli bir rol üstlenmiştir. Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerde hızlı müdahale gücü ile yaraları sararken, kan bağışı, sosyal destek projeleri ve sağlık hizmetleriyle topluma büyük katkılar sunmuştur” dedi.

Afetlerde ve kriz anlarında Türk Kızılayı’nın sağladığı hızlı ve etkin müdahalenin, toplumun güven duygusunu pekiştirdiğini ve yaraları sarmak adına birleştirici bir güç oluşturduğunun altını çizen Afacan, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Sadece acil yardımlarda değil; kan, gıda, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlara yönelik projeleriyle de halkımızın yanında olmaya devam etmektedir. Kızılay’ın bu hizmetleri, toplumumuzun dayanışma bilincini güçlendirmekte, toplumsal yardımlaşmanın en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Çorum Eczacı Odası olarak, bu önemli haftada Türk Kızılayı’nın çalışmalarına duyduğumuz saygı ve minneti bir kez daha ifade ediyoruz. Bizler, eczacılar olarak, insan sağlığını ve yaşam kalitesini artırmayı amaç edinen bir mesleğin mensuplarıyız. Bu doğrultuda, Kızılay’ın yardım çalışmalarına her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu, toplumsal dayanışmayı pekiştirmek için Türk Kızılayı ile el birliği içinde çalışmayı sürdüreceğimizi belirtmek isteriz. Bu vesileyle, toplumumuzun her bireyini Kızılay’ın iyilik hareketine katkı sağlamaya, kan bağışı yaparak ya da çeşitli gönüllü faaliyetlerle destek olmaya davet ediyoruz. Her küçük destek, büyük iyiliklere dönüşerek hayat kurtarabilir; bu dayanışmanın bir parçası olmak, yarının güvenli ve sağlıklı Türkiye’si için atılmış değerli bir adımdır. Türk Kızılayı’na bu değerli hizmet yolculuğunda katkı sağlayan tüm çalışanlara, gönüllülere ve bağışçılara teşekkürlerimizi sunuyor, Kızılay Haftası’nı en içten dileklerimizle kutluyoruz.” (Haber Merkezi)