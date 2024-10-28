AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajında Cumhuriyet’in Türk milletinin inancının, azminin bir eseri olduğunu ifade etti.

Mesajına, “Türkiye Cumhuriyeti dahili ve harici düşmanlarının bütün saldırılarına rağmen bu sene 101. yaşını kutlamaktadır. 29 Ekim 1923 tarihinde alınan nihai milli karar ile Türk milleti hiç kimsenin tutsağı olmayacağını, geleceğine dair tek irade sahibinin yine bizzat kendisi olduğunu bütün dünyaya son kez bir daha ilan etmiştir” diyerek başlayan Milletvekili Kaya, Dünya tarihinin, Türk milletinin yaşadığı büyük badirelerde nasıl bir milli ruh ile kenetlendiğinin ve badireleri sarsılmaz bir irade ile nasıl aştığının sayısız örnekleri ile dolu olduğunu vurguladı.

Kaya, “Yapılan tüm saldırılara rağmen milli birlik beraberliğimizden rahatsız olanlar, bu aziz millet sayesinde hayal kırıklığı yaşamış ve yaşamaya devam edeceklerdir.

İşte 29 Ekim’de kurulan Cumhuriyetimiz de bu örneklerin belki de en müstesnalarından bir tanesini teşkil etmektedir. Savaş meydanlarında gösterilen büyük kahramanlıkların ardından Türk milletinin kurduğu Cumhuriyet müreffeh bir geleceğin ilk müjdecisidir” dedi.

Milletvekili Kaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türk milletinin birliğinden ve beraberliğinden rahatsız olan bütün odaklara rağmen milletimiz kardeşlik hukukunu her geçen gün arttırarak iradesine ve ülkesine sahip çıkmıştır ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin yegane garantisi olan Türk milleti; Cumhuriyetini ilelebet payidar kılacak birliğe, azme ve inanca sahiptir. Cumhuriyet bu birlik ve beraberliğin verdiği güç ile bu topraklarda bir güneş gibi parlamaya devam edecektir. Bütün bu duygular ve düşünceler ile milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dava arkadaşları olan Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarını, tarih sahnesinde var olma mücadelemizdeki her bir şehidimizi, gazimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz. Tüm dünya şunu bilsin ki, tarih yazdık ve tarih yazmaya devam edeceğiz.” (Haber Merkezi)