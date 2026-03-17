Çorum Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar, Hitit Üniversitesi’nin 20. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Yapılan açıklamada, Hitit Üniversitesi’nin kısa sürede bilimsel üretim, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve şehirle kurduğu iş birliği ile Çorum’un gelişiminde önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Eksikliklerin giderildiği, liyakatin esas alındığı ve şehir-üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlendiği bir süreçte Hitit Üniversitesi'nin Çorum’a çok daha büyük katkılar sunacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hitit Üniversitesi’nin 20. kuruluş yıl dönümünü büyük bir memnuniyetle kutluyoruz. Kurulduğu günden bu yana bilimsel üretimi, yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı ve şehrimizle kurduğu bağ ile Çorum’un gelişim sürecinde önemli bir rol üstlenen üniversitemiz, kısa sayılabilecek bir zamanda kayda değer bir mesafe kat etmiştir. Genç bir üniversite olmasına rağmen ortaya koyduğu vizyon ve birikim, geleceğe dair umutlarımızı diri tutmaktadır.

Şüphesiz ki yeni ve gelişmekte olan her kurum gibi Hitit Üniversitesi de zaman zaman bazı eksiklikler ve aksaklıklar yaşayabilmektedir. Kurumsallaşma sürecinde karşılaşılan zorluklar, şehirle bütünleşme noktasında yaşanabilecek gecikmeler ya da ehliyet ve liyakat esaslı kadrolaşmanın her zaman arzu edilen düzeyde sağlanamaması, bu sürecin doğal sonuçları arasında değerlendirilebilir. Ancak önemli olan, bu sorunları görmezden gelmek değil; bilakis ortak akıl, istişare ve yapıcı bir yaklaşım ile sorunları aşma iradesini ortaya koymaktır.

Üniversiteler, bulundukları şehirlerin sadece eğitim kurumları değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasının lokomotifleridir. Hitit Üniversitesi de Çorum’un marka değerine katkı sağlayan, bilgi ile üretimi buluşturan ve şehrimizin potansiyelini harekete geçiren stratejik bir kurumdur. Bu noktada, üniversitemizin daha da güçlenmesi için tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi, şehrin bu kıymetli kurumuna sahip çıkması ve gelişimini destekleyecek uygun zemini oluşturması büyük önem taşımaktadır.

İnanıyoruz ki, eksikliklerin giderildiği, liyakatin esas alındığı ve şehir-üniversite-sanayi iş birliğinin daha da güçlendiği bir süreçte Hitit Üniversitesi, Çorum’a çok daha büyük katkılar sunacaktır. Bu vesileyle, üniversitemizin 20. kuruluş yıl dönümünü bir kez daha tebrik ediyor; emeği geçen tüm akademik ve idari kadroya teşekkür ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Hitit Üniversitesi’nin nice başarılı yıllara ulaşmasını temenni ediyoruz."