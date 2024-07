Daha önce Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına iki farklı denemesiyle adını yazdıran Ümit Sabancı, yeni bir rekor gerçekleştirdi.

Sabancı, elektrikli araçla tek şarj batarya ile 9 farklı ülkeye seyahat ederek rekor kırdı.



Guinness Dünya Rekorları'na daha önceden adını yazdıran Ümit Sabancı, yeni bir rekora imza attı. 2017 yılında 24 saatte 13 ülke gezerek Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdıran Sabancı, daha sonra 2022'de tarifeli yolcu uçaklarıyla dünyayı 46 saat 23 dakikada turlayarak rekor kırmıştı.



Yeni bir rekor denemesine imza atan Sabancı, bu sefer elektrikli araçla tek şarj batarya ile en fazla ülkeye gitme rekoru için yollara düştü. Sabancı, aynı araçta Ian Joynson ve Mikhail Nahorny ile birlikte yolculuğa Hollanda ve Belçika sınırında yer alan Schilberg'de başladı. Toplamda 9 ülkeye tek şarj batarya ile yolculuk yapan Sabancı, sırasıyla Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Lihtenştayn ve İtalya olmak üzere 9 ülke sınırını geçti. Bu rekor daha önce 2016 yılında tek şarj batarya ile 7 ülkeye gidilerek kırılmıştı.



Yolculukta iki farklı rekor denemesi oldu

Yolculuğun ilk etabı olan 808 kilometrelik mesafe, yaklaşık 20 saatte İtalya'da tamamlandı. Ertesi gün öğlen 13:00 civarında İtalya'da Villa di Chiavenna'ya ulaşan araç ile birinci rekor kırılmış oldu. Daha sonra yolculuğun ikinci etabında ise elektrikli aracın tek batarya şarjı ile en uzun mesafe rekoru Como'ya gidilerek kırıldı. Toplamda 913 kilometrelik yolculukta iki rekor kırılmış oldu.



Rekorların tescil süreci nasıl işliyor?

Rekor denemelerinin tescillenmesi için; belge, fotoğraf, GPS verileri Guinness Dünya Rekorları'na gönderildi. Görevliler tarafından yapılan inceleme sonucunda denemenin uygun bulunması durumunda sertifikalandırma yapılacak.



"Tek şarj ile 9 ülke sınırını geçmeyi başardık"

Yolculuk sonrası konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ümit Sabancı, iki farklı kategori için rekor denemesi gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bunlardan birincisi ‘Elektrikli araç kullanarak tek batarya şarj ile en fazla ülkeye gitme' kategorisi. Mevcut rekor 2016 yılında Tesla S model araba ile 7 ülkeye yapılan bir yolculukla rekor kayıtlarına girmiş. Biz Lucid Air markalı elektrikli araç ile yaptığımız yolculukta tek şarj ile 9 ülke sınırını geçmeyi başardık. İkinci rekor başlığı ise ‘Elektrikli araç kullanarak tek batarya ile en uzun mesafeli yolculuk' olarak tercüme edebileceğimiz bir kategori. Mevcut rekor 907 kilometre, biz bu rekoru 913 kilometre olarak yeniledik. Her iki rekor kategorisi için belgeler, resimler, GPS verileri ve kayıtları Guinness Dünya Rekorları'na gönderdik ve şimdi onların sertifikalandırmasını bekliyoruz. Bu deneme için Lucid Motors tarafından üretilen Lucid Air Grand Touring modelini kullandık. 112kW batarya gücüne sahip bir araç. Sürekli gelişen ve ilerleyen elektrikli araçlar ve batarya teknolojileri içerisinde şu anda dünyada en uzun menzile sahip araç" dedi.



Sabancı, "Bu tür rekor denemelerinde maksat tabi ki mümkün olan en kısa yolculukla sınırlardan geçebilmek. Dolayısıyla sınıra yakın bir yerden başlayıp, her bir ülkenin içerisinden hızlı ve kolayca geçebileceğim bir rota planladım. Ülke sınırları içerisinde ne kadar seyahat ettiğiniz ve ne kadar süre kaldığınızın bir önemi yok. Bizim yolculuğumuz Hollanda ve Belçika sınırında yer alan Schilberg'de başladı. Yerel saatle 17:35'te hareket ettik. Sırasıyla, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Fransa, İsviçre, Avusturya, Lihtenştayn ve İtalya olmak üzere 9 ülke sınırını geçtik" ifadelerini kullandı.



"Aynı seyahatte iki rekor kırdık"

Yolculuğun ilk etabı olan 808 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 20 saatte tamamlayıp ertesi gün öğlen 13:00 civarında İtalya'da Villa di Chiavenna'ya ulaştıklarını söyleyen Sabancı, "9 ülkeye tek şarj ile seyahat ederek birinci rekoru kırmış olduk. Yolculuğun iki etabında, en uzun mesafe rekoru için Como'ya saat 16:30'da ulaştık. Toplamda yaklaşık 913 kilometreye ulaştık. Bu da aynı seyahatte kırdığımız ikinci rekor oldu. Toplamda 23 saat süren bu yolculukta periyodik aralıklarla sürücü değiştirdik ve mola verdik. Guinness Dünya Rekorları'nın bizden istediği, aynı kişilerin ve aynı arabanın bu yolculuğu tamamlamasıydı. Araç ile toplamda 3 kişi yolculuğu tamamladı" diye konuştu.



Daha önce Guinness Dünya Rekorları kayıtlarına giren iki denemesi olduğunu hatırlatan Sabancı, "Şimdi buna iki tane daha eklemiş oldum. Bu tür detaylı planlamalar ve hazırlıklar gerektiren konularda rekor denemeleri yapmak oldukça keyifli. Her ne kadar bunu hobim olarak ve aynı zamanda kanser araştırmaları için yardım kuruluşlarına bağış toplamak için yapsam da, bu çalışma sonrası da global marka sahibi firmalar satış reklamlarında yaptıkları beyanatları bu yöntemle tescilleyebileceklerini gördüler. Şu anda iki farklı rekor denemesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Sanırım yakın zamanda yine bir rekor denememiz olacak" diyerek sözlerini tamamladı.