Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahilde peş peşe bulunan cansız bedenlerin aynı aileden üç kardeşe ait olduğu belirlendi. Tüm bölgeyi yasa boğan acı olayın ardından kayıp olarak aranan dördüncü kardeşten ise sevindirici haber geldi.

Olay, Darıca ilçesinde bulunan Cevher Dudayev Parkı mevkisindeki sahilde meydana geldi. Kıyıda hareketsiz halde duran kişileri fark eden vatandaşların durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde üç kişinin yaşamını yitirdiği saptandı.

EN KÜÇÜĞÜ 15 YAŞINDA

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişilerin Gülşah Sakar (24), Muhammed Ali Sakar (17) ve Belinay Sakar (15) adındaki kardeşler olduğu tespit edildi. Üç kardeşin cenazesi, kesin ölüm nedenlerinin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAYIP DÖRDÜNCÜ KARDEŞ SAĞ BULUNDU

Aynı aileden üç kardeşin acı haberinin ardından, aileye mensup dördüncü bir kardeşin daha kayıp olduğunun anlaşılması üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü titiz arama kurtarma çalışmaları neticesinde, kayıp olduğu bildirilen kız kardeş Bilgenur Sakar'ın sağ olarak bulunduğu öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Üç kişinin yaşamını yitirdiği ve bir kişinin sağ olarak kurtarıldığı bu trajik olayla ilgili güvenlik güçleri tarafından başlatılan geniş çaplı ve çok yönlü soruşturma tüm boyutlarıyla sürdürülüyor.

CENAZELERDE DARP VE BOĞUŞMA İZİ YOK

Öte yandan, hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi üzerinde yapılan ilk incelemelerin detayları da ortaya çıktı. Kardeşlerin vücudunda herhangi bir darp veya boğuşma izine rastlanmadığı öğrenildi.