Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan tutuklu ve hükümlülerin, atık malzemeleri dönüştürerek ürettikleri eşyaların yer aldığı sergi AHL Park AVM'de açıldı.

Çorum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü aracılığıyla, kentteki hükümlü ve tutuklulara yönelik el sanatları ve resim kursu açıldı.

Hükümlü ve tutukluların kurs süresince atık malzemeleri dönüştürerek yaptığı eşyalar ve resimler, düzenlenen sergiyle vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, ceza infaz kurumlarının tutuklu ve hükümlülerin sadece bir yere kapatıldığı ve sürelerinin dolmasını bekledikleri yerler olmadığını vurguladı.

Ceza infaz sisteminin tutuklu ve hükümlüleri hayata hazırlamayı hedeflediğini belirten Bektaş, "Dolayısıyla hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarında bulundukları sürede meslek edinme, bilgi ve eğitim eksikliklerini giderme faaliyetleri düzenleniyor. Bu kapsamda okuma-yazma öğrenen, çeşitli kurslara katılıp sertifikalar alan hükümlü ve tutuklularımız var. Kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetleri yoğun şekilde devam ediyor. İnanç anlamında müftülüklerle yapılan protokollerle görevlendirilen din görevlileri aracılığıyla bu konudaki eksik ve ihtiyaçlar giderildi." dedi.

Bektaş, tutuklu ve hükümlülerin doğaya zarar verecek materyalleri dönüştürerek elde ettikleri ürünleri sergilemek istediklerini sözlerine ekledi.

Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başsavcı Ahmet Bektaş ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi gezdi.

Sergi iki gün boyunca gezilebilecek.