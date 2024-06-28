Ertoprak İnşaat U 12 Liginde yarı finale yükselen üç takım belli oldu.

Dördüncü takım bugün oynanacak ön eleme maçından sonra belli olacak.

24 takımın mücadele ettiği U 12 Ligi grup maçları sonunda ikinci tura yükselen takımların mücadele ettiği ligde çeyrek final maçları önceki akşam oynandı.

İtfaiye sahasında oynanan ilk maçta Mimar Sinan Gençlikspor takımı Çorumspor önünde 4-0 galip gelerek yarı finale yükselen ilk takım oldu.

İkinci çeyrek final maçında ise Vefa Gençlikspor HEKültürspor önünde 11-0’lık skorla galip gelerek yarı finale yükselen ikinci takım oldu.

Çorum FK ise rakibi Akkent Gençlikspor’un sporcu yeterizliği nedeni ile çıkmama kararı ile yarı finale yükselen takım olmuştu.

Osmancık ilçe sahasında oynanan diğer çeyrek final maçında ise Osmancık Belediyespor ile Kargıgücüspor arasındaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılan Osmancık Belediyespor yarı final ön eleme maçı oynama hakkı kazandı.

Osmancık Belediyespor ile Çorum İdman Yurdu takımları bugün saat 17’de İtfaiye sahasında yarı finale yükselen son takımı belirlemek için karşılaşacaklar.

30 Haziran pazar günü saat 16.30’da Mimar Sinanspor ile Vefa Gençlikspor takımları finale yükselen ilk takım olmak için karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 18’de Çorum FK ile bugün oynanacak Osmancık Belediyespor- Çorum İdman Yurdu maçının galibi finale yükselmek için karşılaşacaklar.