U 15 Liginde gruplarda ilk iki mücadelesi devam ediyor.

A grubunda Mimar Sinanspor, B grubunda ise Vefaspor yoluna kayıpsız devam ediyor.

A grubunda sekizinci hafta maçında Mimar Sinanspor, Çorumspor önünde zorlanmadan 7-1 galip gelerek zirvedeki yerini korudu. Osmancık Belediyespor ise sahasında konuk ettiği Çorum Anadolu FK takımlarının zorlu maçından gol sesi çıkmadı ve takımlar 0-0 beraberlik ve birer puanla haftayı kapattılar.

B grubunda ise lider Vefaspor, altıncı maçında Hattuşa Gençlikspor karşısında 6-0 galip gelerek yoluna kayıpsız devam etti.

İlk iki mücadelesi veren iki takım İskilipspor ile Gençlerbirliği arasındaki maçtan ise takımlar 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

Kültürspor ise sahasında İskilipgücüspor’u 3-0 yenerek üç puanla haftayı kapattı. Alaca Belediyespor ise evinde Sungurlu Belediyespor önünde 3-0 galip gelmeyi başardı.