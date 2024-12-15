Suriye'de uzun süren sessizlikten sonra muhaliflerin 27 Kasım'da harekete geçmesiyle 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejimi devrildi.

Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte diktatör Beşar Esad da Rusya'ya kaçtı.

Suriye'de yaşanan bu gelişmeler sonrası Türkiye'de yaşayan birçok Suriyelinin ülkelerine dönüşü sürüyor.

ARAÇLARINI SATILIĞA ÇIKARTIYORLAR

Rejimin düşmesiyle dönüş hazırlıklarına başlayan sığınmacılardan araç sahibi olanlar, her bütçeye uygun aracın bulunduğu oto pazarlarına akın etti.

Oto pazarlarını dolduran Suriyeliler, araçlarını satarak ülkelerine geri dönmeyi planladıklarını belirterek, araçlarını satılığa çıkardı.

"ARACIMI BURAYA GETİREREK SATIŞA ÇIKARDIM"

Oto pazarına gelerek aracını satan Suriye uyruklu vatandaş, şu ifadelerde bulundu:

Ülkemizde savaş sona erdi, biz de yavaş yavaş toparlanmaya başladık. O yüzden aracımı buraya getirerek satışa çıkardım, dönmeyi planlıyoruz.

"TÜRK MİLLETİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ayrıca oto pazarına gelen başka bir vatandaş ise şöyle konuştu:

Buraya gelme sebebim aracımı satarak ülkeme geri dönmek. Buraya geleli 13 yıl oldu. Türk milletine çok teşekkür ediyoruz. Savaş bittiği için mutluyuz. Aracıma savaş bitmeden önce yüksek fiyat verdiler, gideceğimiz belli olmadığı için satmadım. Şimdi savaş bitti, ailem ile karar verdik. Gitmek için aracımı satmaya getirdim.

Öte yandan, Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönebilmek için araçlarını piyasanın altında verdiği dikkat çekti.