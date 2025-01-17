Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ettirilen tarihi Ulucami’nin ibadete açıldığını ancak cenaze namazlarına ise halen açılmadığını belirterek, Ulucami'nin cenaze namazlarına açılması gerektiğini söyledi.

Ulucami’nin restorasyonuna 2022 yılında başlandığını ve geçtiğimiz yıl ise restore işlemlerinin tamamlanmasının ardından ibadete açıldığını kaydeden Kuşcu, “Ulucami’de cenaze namazları için Belediye Başkanı ve Müftülük yetkilileri ile daha önce görüşmüştüm. Cami henüz teslim edilmemiş. Cami teslim edilmedi ama cami ibadete açıldı. Bununla beraber Cuma namazı, bayram namazı da kılınıyor ama cenaze namazı her ne hikmetse kılınmıyor. Trafiğe engel bir durum olacağı söyleniyor ama durum öyle değil. Eskisi gibi cenazeler omuzda taşınmıyor. Cenaze araçlar var. Dolayısıyla trafikte bir aksama olacağını düşünmüyoruz. Ulucami’nin Çorum için önemi büyüktür. Ancak halen somut bir adım atılmadı. Birçok vatandaşımızın ‘cenazemi Ulucami’den kaldırın’ diye vasiyeti vardır. Ben inanıyorum ki bir an öce buradaki eksiklik giderilecektir.” diye konuştu